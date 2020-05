In Süßenborn wurde in einen Baumarkt eingebrochen. (Symbolbild)

Süßenborn. In Süßenborn sind bisher Unbekannte in einen Baumarkt eingebrochen. Sie hatten es vor allem auf Mähroboter abgesehen.

Mähroboter im Wert von 25.000 Euro gestohlen

Vermutlich in der Nacht zu Montag sind bisher Unbekannte in einen Baumarkt in Süßenborn eingebrochen. Wie die Polizei am Dienstag informierte, hatten es die Diebe vorwiegend auf Mähroboter abgesehen. Sie entwendeten Geräte im Wert von etwa 25.000 Euro.

Der Wert des entstandenen Schadens belaufe sich auf ca. 3000 Euro. Hinweise zu den Tätern gebe es noch nicht. Personen, denen etwas Verdächtiges aufgefallen ist, werden gebeten sich bei der Polizei Weimar unter 03643/882-0 oder pi.weimar@polizei.thueringen.de zu melden.