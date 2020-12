Märchenfilm mit Horwitz

„Das Märchen vom goldenen Taler“ der ARD Reihe „Sechs auf einen Streich“ hat am zweiten Weihnachtsfeiertag, 25. Dezember, um 13.50 Uhr Premiere. Das Weihnachtsmärchen beschert den Zuschauern ein Wiedersehen mit dem in Weimar lebenden bekannten Schauspieler Dominique Horwitz, der den Hans Geiz spielt. „Das Märchen vom goldenen Taler“ führt in das kleine Dorf Überall, wo große Traurigkeit herrscht. Denn der goldene Taler wurde gestohlen. Der Bürgermeister hat schon alle Hoffnung verloren. Eines Tages macht sich das mutige Mädchen Anna Barbara auf die Suche nach dem Dieb. Liesbeth, die Frau des Bürgermeisters, glaubt zu wissen, dass der Lumpensammler Hans Geiz ihn gestohlen hat. Anna Barbara gelingt es, den Lumpensammler aufzuspüren. Seine wertvolle Beute mag er allerdings nur unter der Bedingung herausrücken, dass das Mädchen drei Aufgaben meistert.

