Märchenhafte Einstimmung auf Weihnachten im Weimarer Bertuchhaus

Zu sehen sind hier ein Ausschnitt von Papier-Ankleidepuppe in Aschenputtel-Kostümen. Sie entstanden um 1900 in der „Fabrik Fröbel‘scher Lehrmittel und Spiele“.

Weimar. Sonderausstellungen im Stadtmuseum mit Rätsel und bleibender Erinnerung für kleine Besucher.

Passend zur Jahreszeit hat das Stadtmuseum kleine und große Besucherinnen und Besucher dazu eingeladen, sich in den Sonderausstellungen „Winterzeit-Geschichtenzeit. Märchenhaftes aus unserer Sammlung“ und „Winterbilder“ auf Weihnachten einzustimmen. Neben winterlichen Ansichten der Stadt Weimar sind Spielzeuge, Kinder- und Märchenbücher, Kleider, Bilderbogen, Spiele, Papier-Anziehpuppen und viele weitere historische Originale zu sehen, die sonst im Magazin bewahrt werden. Zumeist stammen sie aus Weimarer Familienbesitz oder wurden in der Region gefertigt. Thüringen gehörte bis ins 20. Jahrhundert hinein zu den bedeutendsten Zentren der Spielzeugherstellung.

Für die jungen Besucher gibt es ein Märchen-Suchspiel durch die Ausstellung. Jedes Kind erhalte zudem einen Märchen-Bastelbogen nach historischen Originalen aus der Museumssammlung zum Mitnehmen.

Die Ausstellungen im Bertuchhaus (Karl-Liebknecht-Str. 7) sind dienstags bis sonntags 10 bis 17 Uhr geöffnet. Allerdings: Am 25. Dezember und am 1. Januar 2022 ist von 13 bis 17 Uhr geöffnet, am 26. Dezember von 10 bis 17 Uhr. Am 24. und 31. Dezember bleibt das Stadtmuseum geschlossen. Der Eintritt kostet 3 Euro, ermäßigt 1,50 Euro, für Kinder ist er frei.