Märchenhaftes im Kranichfelder Baumbachhaus

Kranichfeld. Die Weimarer Märchenerzählerin Ulrike Senge ist am Sonntagabend in Kranichfeld zu Gast.

„Der König der Raben: Zwischen Licht und Dunkelheit – in Mythen, im Leben und im Märchen“ ist der Titel der Veranstaltung zum Wochen-Ausklang im Kranichfelder Baumbachhaus. Der dortige Förderverein hat für Sonntag, 20. November, die Märchenerzählerin Ulrike Senge aus Weimar eingeladen. Ab 16 Uhr nimmt sie den Faden des Tages auf, an dem der Toten gedacht wird und das Jahr sich langsam dem Ende zuneigt. Die richtige Zeit, über Licht und Dunkelheit nachzudenken – Ulrike Senge nimmt ihre Zuhörer mit auf eine Gedankenreise zurück in alte Mythen und Märchen und spannt dabei auch einen Bogen zum Leben im Allgemeinen. Der Eintritt ist frei, zudem hat von 14 bis 17 Uhr das Museums-Café geöffnet.