Magdala plant Umzug des Gerätehauses

Gleich drei Planungen, die für die Ortsentwicklung der kommenden Jahre bedeutend sind, will Magdalas Stadtrat bei seiner Sitzung am Mittwoch, 30. September, auf den Weg bringen. Zum einen soll die Grundlage dafür geschaffen werden, ein neues Feuerwehrhaus bauen zu können. Vorgesehen ist, das Gerätehaus aus der Ortsmitte hinaus an die Peripherie der Stadt ziehen zu lassen, um einerseits das Ausrücken der Wehr in Richtung Autobahn zu erleichtern und andererseits den Kameraden mehr Platz zu verschaffen. Am derzeitigen Standort reiche die Fläche beispielsweise nicht aus, um die Umkleiden aus der Fahrzeuggarage in einen separaten Raum zu verlagern.

Gestalterisch will die Stadt auch im Umfeld ihres Kindergartens tätig werden. Hier bedarf es einer Planung, um die Außenanlagen dem Bedarf anzupassen. Immerhin sei die Zahl der betreuten Kinder dort auf 125 angewachsen, betonte Bürgermeister Mario Haßkarl.

Plan drei, der benötigt wird, zielt auf die Sanierung der Laufbahn auf Magdalas Sportplatz ab, für die die Stadt Bundesförderung erhalten hat.

Natürlich kommen auch die Magdalaer nicht umhin, die öffentliche Ratssitzung den Corona-Bestimmungen anzupassen. Ursprünglich sollte sie im Ortsteil Ottstedt stattfinden. Um den Mindestabstand einhalten zu können, wird sie nun am Mittwoch um 19 Uhr in der Magdalaer Mehrzweckhalle eröffnet. Eine halbstündige Einwohnerfragestunde ist eingeplant. Allerdings muss die Zahl der Besucher begrenzt werden.