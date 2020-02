Magdalaer Führungskräfte im Angebot

Drei Stunden Programm sollten es werden – am Ende kamen reichlich närrische „Überminuten“ bis kurz vor Mitternacht hinzu. Schon in der ersten von fünf Prunksitzungen des Magdalaer Carneval-Clubs forderte das Publikum in der restlos ausverkauften alten Turnhalle ein ums andere Mal Zugaben. Auch befreundete Karnevalsvereine aus Apolda und Stadtilm ließen sich die Premiere in „Madahalala“ nicht entgegen.

In seiner 63. Saison beweist der MCC auf der Bühne mit rund 85 Mitwirkenden neuerlich Größe – und das von der ersten Minute an. Das traditionelle Eröffnungsbild mit Elferrat, den Garden und närrischen Hoheiten schöpfte das Platzangebot im Saal vollends aus. Die Regentschaft über den Karneval im Städtchen liegt diesmal übrigens in Ottstedter Hand. Prinzessin Fränze Schneider, ihr Prinz Marcus Lemser und ihr Söhnchen Neo als Kinderprinz wohnen im Ortsteil. Einzig Kinderprinzessin Leonie ist Magdalaerin.

Große Abendunterhaltung bot der MCC auch mit gleich acht Tanzensembles. Die jungen Damen von „X-Line“ tanzten in zauberhaften Fußstapfen von Harry Potter. Die Elferratsfrauen kokettierten mit dem ägyptischen Charme von Cleopatra. Die „Gewürfelten Zusammen“ jagten im Saal als S.W.A.T.-Team entlaufene Sträflinge. Die „Flotten Lotten“ ließen die Zeit von Flower Power und Disco Fox aufleben. Die Prinzessinnengarde ließ die Röcke zum Can Can fliegen. Die „Neons“ gingen auf die Suche nach ihrem Bachelor. Und das bewährte „Allstar-Desaster“ sorgte mit seiner Gaukelei in Schwarzweiß für den gewaltigen Schlusspunkt vor dem Finale. Ganz zu Beginn präsentierten sich derweil Neulinge. Die „Dancing Stars“, allesamt Nachwuchs-Narren im Alter von 10 bis 13, durften diesmal zum ersten Mal im Abendprogramm ran. Bislang kannten sie insbesondere Magdalas Kinder und Senioren aus den Nachmittagsveranstaltungen des MCC.

In die Moderation des Abends teilten sich zwei ebenfalls ganz Große: der 1. MCC-Präsident David Reinn, der mit seiner lässig-liebenswerten Art einmal mehr wie ein junger Harald Juhnke unterhielt, und der 3. Präsident Enrico Strehl, der auch bei einer großen Mainzer Fernseh-Sitzung eine gute Figur abgegeben hätte. Neben allerlei Sketchen, mit denen die Magdalaer Sitzung Fahrt aufnahm, ließ anfangs vor allem eine aufhorchen: Paula Hertig, die singend an der Gitarre tief in die dunklen Seelen von Männern und Frauen blicken ließ.

Zur Magdalaer Karnevalstradition gehört seit jeher der Pärchenbetrieb: „Ina und Isabel“ suchten nach Männern – allerdings nur zur ambulanten Behandlung, nicht zur stationären Aufnahme. Die „Nelly“-Brüder David und Andreas Reinn lebten sich als „Erna und Paula“ aus, die diesmal als Sextouristinnen in Thailand viel zu berichten hatten. „Marcus und Manuel“ parodierten „Elsterglanz“. Und „Vinzenz und Philipp“ plauderten wieder einmal einiges über Magdala und die Welt aus. Ihr Vorschlag des Tages: Wenn Thüringen einen neuen Ministerpräsident sucht, kann Magdala bestimmt mit einer fähigen Führungskraft aushelfen. Immerhin stehen in MCC-Diensten mit David Reinn, Steffen Engel und Enrico Strehl gleich drei Präsidenten.

Lediglich eine musste diesmal auf solistischen Pfaden wandeln. Da ihre Schwester Renate „ Amanda“ Spangenberg in dieser Saison krankheitsbedingt pausiert, verdingte sich „Karola“ allein als astrologisches Orakel.

Vorhersehbar war derweil auch manch gut gebrauchter Gag, der beim Witz-Quiz der Prinzengarde und der Witzparade von „EnCoRuNa-Aha-Ta“ die Runde machte. Beim Publikum kam aber auch das bestens an.

Dass Magdalas Karneval auch mit 63 Jahren dem Zeitgeist entspricht, bewiesen die Garden. In einem Mix aus Tanz und vorab gedrehten Videoclips suchten auch sie nach dem „Bachelor“.

Wer Magdalas aktuelles Programm selbst erleben möchte, sollte sich schnell entscheiden. Lediglich für die Freitagssitzung am 21. Februar gibt es noch ein paar Karten.