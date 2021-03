Magdalaer Grundschule bis 1. April geschlossen

Der zweite Streifen zeigte bei einem Schüler in Magdala das gefürchtete „positiv“ an.

Magdala. Das Gesundheitsamt reagierte mit dieser Maßnahme auf einen positiven Corona-Test. Die Schließung des Grundschulteils dauert vorerst bis 1. April.

Die Grundschule Großschwabhausen/Magdala ist nunmehr komplett geschlossen: Nachdem das Gesundheitsamt des Kreises Weimarer Land vorige Woche bereits im Schulteil Großschwabhausen das Corona-Stoppzeichen gesetzt hatte, traf es am Montag die Kinder und Pädagogen in Magdala.

Die Schließung dauert vorerst bis einschließlich 1. April, auch die Ferienbetreuung in der ersten Woche der Osterferien fällt somit aus. Bei einem Schüler in Magdala zeigte der Corona-Test das Positiv-Zeichen, damit befinden sich jetzt 49 Mädchen und Jungen aus zwei Klassen sowie vier Pädagogen in Quarantäne.

In Großschwabhausen wurden derweil inzwischen drei Schüler und ein Pädagoge positiv auf das SARS-CoV-2-Virus getestet. Hier müssen 72 Schüler aus vier Klassen sowie fünf Pädagogen die häusliche Quarantäne einhalten.