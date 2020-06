Magdala. Stadtrat beschließt Korrekturen an den Ortsausgängen in Richtung Mellingen und Autobahn. Parkverbot für Wiesenmühlenweg wird geprüft

Magdalaer Ortslage wird ein paar Meter größer

Ein Stück mehr der Landstraße 2161 gehört künftig zu Magdala: Der Stadtrat stimmte am Mittwochabend im zweiten Anlauf einer entsprechenden Beschlussvorlage zu. Die Ortslage beginnt mit Inkrafttreten des Beschlusses nunmehr aus Richtung Mellingen vor dem Abzweig zur Wiesenmühle und aus Richtung Autobahn vor dem ersten Abzweig ins Gewerbegebiet. Im ersten Anlauf wollte die Mehrheit der Stadtratsmitglieder erst Gewissheit über etwaige Mehrkosten für die Kommune haben und sorgte damit für eine Vertagung.

Tatsächlich ergeben sich aber in der Praxis keine nennenswerten Unterschiede. Die Stadt muss für einige Meter Straße mehr als bisher den Winterdienst organisieren, „mehr ist es im Prinzip nicht“, so Bürgermeister Mario Haßkarl (CDU). Selbst die Ortsschilder bleiben vorerst an ihren alten Plätzen: Versetzt werden zunächst nur die kleinen Kunststoff-Dreiecke, welche den Beginn der Ortslage markieren. „Für das Versetzen der Ortsschilder brauchen wir eine verkehrsrechtliche Anordnung der unteren Verkehrsbehörde“, so Haßkarl. Wann die Stadt diese beantragt, ließ er offen.

Zwei weitere verkehrstechnische Probleme beschäftigten den Rat Keine Mehrheit fand dabei ein Antrag der Anwohner des Wiesenmühlenweges für ein komplettes oder zumindest temporäres Parkverbot. „Wir haben uns verständigt, dass das Ordnungsamt erstmal genau nachmisst“, so der Bürgermeister. „Wenn die Straße nicht breit genug ist, dass das Müllauto an einem geparkten Pkw vorbeikommt, ohne dass es über den Fußweg muss, herrscht dort sowieso automatisch Parkverbot, auch ohne teure Beschilderung.“ Eine zeitliche Begrenzung hält Haßkarl für schwierig: „Der Wochentag, an dem der Müll abgefahren wird, kann rund um diverse Feiertage auch mal abweichen.“

Ihren Antrag auf „Errichtung einer Durchfahrtssperre im Wohngebiet Schwemmtümpfel“ zog die CDU schließlich selbst zurück. „Es stellte sich mittlerweile heraus, dass es dafür schon eine verkehrsrechtliche Anordnung gibt“, so Haßkarl. An der vorgesehenen Stelle habe eine Schrankenanlage gestanden, wurde aber von Randalierern zerstört.

Die Stadt entschied sich nunmehr für einen Poller, der mit passendem Schlüssel herausgenommen werden kann, so dass zumindest der landwirtschaftliche Verkehr durchkommt. Die Menschen im Wohngebiet müssen aber nun nicht mehr fürchten, dass demnächst bei weiteren Kanalbau-Arbeiten ihre stille Straße als Schleichweg dient.

Ihren Haushalt beschließen die Magdalaer frühestens im Juli. Der Bürgermeister informierte den Stadtrat über die offenen Fragen, die zu einer soliden Etat-Ausarbeitung noch beantwortet werden müssen. Er hofft, dass in den nächsten Wochen verlässliche Eckdaten unter anderem vom Freistaat vorliegen, welche Mittel der Stadt nach den Corona-Veränderungen zur Verfügung stehen.