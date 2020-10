Magdalas Stadtrat befürwortet Neubaupläne für Feuerwehr

Der Stadtrat von Magdala hat seinen Willen bekundet, der Freiwilligen Feuerwehr perspektivisch bessere räumliche Bedingungen zu schaffen. Bei ihrer jüngsten Sitzung befürworteten die Räte die Idee, ein neues Gerätehaus zu bauen. Vorgesehen ist, die Feuerwehr aus der Ortsmitte an die Peripherie der Stadt ziehen zu lassen, um einerseits das Ausrücken in Richtung Autobahn zu erleichtern und andererseits den Kameraden mehr Platz zu bieten. Am derzeitigen Standort reiche die Fläche beispielsweise nicht aus, um die Umkleiden aus der Fahrzeuggarage in einen separaten Raum zu verlagern.

Zunächst brauche es für das Bauvorhaben eine erste Vorplanung samt Kostenschätzung, um Fördermittel beantragen zu können. Auch ein konkreter Standort ist für den Neubau noch nicht gefunden. Bürgermeister Mario Haßkarl geht davon aus, dass das Bauvorhaben ein Projekt für die kommenden fünf Jahre werde.

Auch Ideen, um das bisherige Gerätehaus weiter zu nutzen, gebe es bereits. So sei es denkbar, hier den kommunalen Bauhof einziehen zu lassen.

Ein weiteres Ratsvotum war in der Vorwoche bezüglich des Magdalaer Sportplatzes gefragt. Für die Erneuerung der Leichtathletik-Anlagen hatte der Bund eine Förderung über rund 400.000 Euro in Aussicht gestellt. Dennoch habe auch die Stadt Magdala, die sich in der Haushaltssicherung befindet, zehn Prozent Eigenanteil beizusteuern. Dies stemmen zu wollen, versicherte nun der Stadtrat. „Diese Chance wollen wir uns nicht entgegen lassen. So eine Förderung bekommen wir so schnell nicht wieder", so der Bürgermeister. Bis 2024 muss das Projekt abgeschlossen sein.

Auch dem Handlungsbedarf, den die Stadt seit Jahren in ihrem Kindergarten sieht, will der Stadtrat Rechnung tragen. Er lässt den Aufwand abschätzen, den die Neugestaltung des Kita-Außengeländes erfordert. „Seit Jahren bemühen wir uns, den Kindergarten innen so zu gestalten, dass wir die Betreuungskapazität steigern können und damit dem wachsenden Bedarf gerecht werden. Inzwischen haben wir eine Betriebserlaubnis für 125 Kinder. Irgendwann ist es auch nötig, dass Außengelände dieser Größenordnung anzupassen", erklärte der Bürgermeister.

Die Ideen dafür sind schon recht konkret. Die Sandkästen im Garten sollen erweitert und zu einer großen Matschbaustelle verbunden werden. Um sie herum könnte eine Fahrstrecke mit Kunststoffbelag für Lauf-, Drei- und Fahrräder, Roller und Bobbycars führen, die zudem in der Art eines kleinen Verkehrsgartens beschildert wird. Auch an einen Kletterturm ist gedacht, der den Namen des Magdalaer Kindergartens stilisieren soll – ein Schwalbennest. Wann das Projekt umgesetzt werden kann, steht allerdings noch nicht fest.