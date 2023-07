Magische Reise zu Klängen und Fabeln Irlands

Saalborn. Erstmals mit irischen Märchen und Klängen kamen die Stadt- und Dorfkirchenmusiken am Samstag in Saalborn daher.

Die Stadt- und Dorfkirchenmusiken erlebten am Samstag eine Premiere. Zum ersten Mal bot die Konzertreihe eine Märchenlesung mit Musik. In der wunderbar sanierten Kirche von Saalborn präsentierte eine zauberhafte Künstlerin aus der Region einen Abend im Zeichen irischer Fabelwesen unter dem Titel „Fairy Legends and Traditions of the South of Ireland“.

Das Publikum staunte, was dafür alles aufgebaut war und visuell auf den Abend einstimmte. Loopmaschine, Violine, Nyckelharpa und Hurdy Gurdy waren Begleiterinnen von Franziska Lülsdorff, die sich gemeinsam aufmachten, die magische Reise in die Welt des Erzähl- und Klangschatzes Irlands und seiner überirdischen Wesen zu wagen.

1825 übersetzten die Gebrüder Grimm „Fairy Legends and Traditions of the South of Ireland“ ins Deutsche. Zwei der Geschichten brachte die Künstlerin mit und verband sie mit Musik inspirierender Menschen, die sie in ihrem Leben traf. Sphärische Klänge der Violine, Nyckelharpa und Drehleier schmiegten sich an die gelesenen Texte und vervielfältigen sich durch die Loopmaschine. Plötzlich erklingt ein ganzes Streichquartett. Später liegen sogar fünf Klang- und Perkussionsphären übereinander.

Vielfältig auch die Klangauswahl: Sie reicht von irischen Traditionals über den zweiten Teil der nordischen „Sønderho Bridal Trilogy“ und den „Waltz after Lasse in Luby“ bis zu Melodien aus „The Edge of Night“ (Herr der Ringe). Zum Abschluss ließ „Lora Lie Lo” von Patty Gurdy aus „Carnival Row”, mit tiefer Stimme und Drehleierloop vorgetragen, die Kirche schweben.

