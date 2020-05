Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Mahnung zum Jahrestag der Deportation

An die Geschehnisse vor 78 Jahren hat das Bürgerbündnis gegen Rechtsextremismus (BgR) erinnert. Am 9. Mai 1942 wurden die Thüringer Juden gezwungen, ihre Wohnungen zu verlassen, mit Zügen wurden 513 von ihnen nach Weimar gebracht. Sammelplatz war die Viehauktionshalle am Güterbahnhof. Von dort wurden sie am 10. Mai 1942 mit Juden aus Sachsen in das Ghetto Bełżyce und weiter in die Vernichtungslager deportiert. Nur eine der Frauen überlebte den Holocaust.

Nach dem Brand der Viehauktionshalle 2015 war 2018 die Entwicklung eines Gedenkortes in Gestalt eines Volksparkes mit vier kleinen Lichtungen beschlossen worden. Grundlage bildet ein Entwurf eines Berliner Landschaftsarchitekturbüros. Die von der Stadt zugesagte „möglichst bald erfolgende“ Realisierung steht noch immer aus. „Nun ist es an der Zeit, die Arbeiten aufzunehmen“, so Torsten Zern vom BgR-Sprecherrat. „Der 78. Jahrestag mahnt uns dazu. Es wäre gut, wenn das Gedenken im Mai 2022 zum 80. Jahrestag nicht auf einer Baustelle stattfinden müsste“.