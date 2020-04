Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Maibäume in Weimar ohne Musik und Freibier

Allein durch Maibäume auf öffentlichen Plätzen wird in diesem Jahr in Weimar auf den Feiertag aufmerksam gemacht. So wird der DGB traditionell seinen Maibaum auf dem Markt setzen. In Süßenborn setzt die Dorfgemeinschaft einen Maibaum. In beiden Fällen werde wegen der Pandemieregeln auf Ansprachen, Musik und Bewirtung verzichtet, teilte die Stadtverwaltung mit. Alle aktuellen Entwicklungen im kostenlosen Corona-Liveblog.