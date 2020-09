Weimar. Mit dem Beginn der neuen Kurse am 7. September setzt die Einrichtung einen Schwerpunkt auf verschiedene Formen des Kunsthandwerks

Mit zahlreichen neuen Angeboten und Dozenten startet die Mal- und Zeichenschule am 7. September ihre Kurse. Ein Schwerpunkt liegt auf dem Kunsthandwerk – in Anlehnung an die Bauhaus-Tradition, sagte Leiterin Dana Fürnberg.