Malerei im Forum Seebach: Zerrissen zwischen Weimar und Syrien

Weimar. Eine neue Ausstellung kommt ins Forum Seebach. Khaled Arfeh zeigt abstrakte Malerei, die seine Zerrissenheit zwischen Weimar und Syrien widerspiegelt.

„Eine Seele an zwei Orten“ ist der Titel der Ausstellung, die Khaled Arfeh am Freitag, 10. November, im Forum Seebach eröffnet. Der syrische Künstler zeigt bis Ende Januar 2024 Malerei, die von seiner Gefühlswelt inspiriert ist: Zwischen Weimar und der alten Heimat, die für ihn momentan unerreichbar ist, fühlt sich Arfeh wie „zwischen mehreren Welten“. „Die farbenfrohen und teils großformatigen Gemälde berühren auf fast magische Art“, sagt Bernd Lindig, Leiter des Forums Seebach. Die Vernissage wird am Freitag, 10. November, 15.30 Uhr im Forum Seebach gefeiert. Die Ausstellung ist Teil des Projektes „Salon Marie“ und wird vom lokalen Aktionsplan Weimar gefördert.