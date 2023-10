Mann aus dem Wartburgkreis verliert über 100.000 Euro an Internetbetrüger

Gumpelstadt. Im Wartburgkreis wurde ein Mann Opfer von Internetbetrügern. Der Glaube an das Versprechen, sein Geld zu vermehren, kostete ihm am Ende über 100.000 Euro.

Ein Mann aus Gumpelstadt im Wartburgkreis viel Betrügern in den vergangenen Monaten zum Opfer. Wie die Polizei am Montag informierte, habe er bereits im Juli einem Versprechen geglaubt, bei dem er sein Geld via Geldanlage im Internet vermehren könne. Er habe Geldbeträge auf ein ausländische Konto überwiesen. Zudem gelang es bei späteren Telefonaten, den Mann dazu zu bringen, einen Fernzugriff auf sein persönliches Konto zu gestatten.

Dem Mann entstand ein Gesamtschaden von über 100.000 Euro. Am Freitag entschied er sich, den Sachverhalt bei der Polizei anzuzeigen. Sein Geld sei aber weg. Auch hier warnt die Polizei eindringlich davor, auf derartige Geldgeschäfte hereinzufallen. Die Kriminalpolizei ermittelt.

