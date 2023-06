Mann aus Weimar vermisst - Polizei sucht mit Foto nach dem 76-Jährigen

Die Polizei in Weimar sucht nach einem Senior und bittet um Hinweise. (Symbolbild)

Weimar. Seit Sonntag gilt ein Senior aus Weimar als vermisst. Die Polizei bittet um Hinweise aus der Bevölkerung.

In den frühen Abendstunden wurde am Sonntag der 76-jährige Manfred Voigt in Weimar bei der Polizei als vermisst gemeldet.

Am Nachmittag hatte er seine Wohnung verlassen. Wohin er wollte, ist nicht bekannt. Der Senior ist auf seine Medikamente angewiesen und muss diese dringend einnehmen. Wie die Polizei mitteilte, ist davon auszugehen, dass sich der Mann in einer hilflosen Lage befindet.

Manfred Voigt ist circa 1,70m groß und wiegt um die 60kg. Er hat graue, nackenlange Haare mit hohem Haaransatz und trägt einen grauen Schnauzbart. Zur Bekleidung ist nur bekannt, dass er vermutlich eine blaue Jeans mit braunem Gürtel und braune Lederschuhe trägt.

Neben der Beschreibung veröffentlichte die Polizei ein Foto des Vermissten. Wer kann Hinweise zum Aufenthaltsort des Mannes geben?

Hinweise nimmt die Polizei Weimar per Telefon (03643 8820) und via E-Mail (dgl.pi.weimar@polizei.thueringen.de) entgegen.

