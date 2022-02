Mann besteht in Weimar auf seine Nachtruhe und wird deshalb bei Schlägerei verletzt

Weimar. Ein Anwohner fühlte sich in Weimar spätabends von einer lärmenden Personengruppe gestört. Als er die Störenfriede zur Rede stellte, eskalierte die Situation.

Eine Platzwunde am Kopf hat ein Mann in Weimar davongetragen, als er auf seine Nachtruhe bestand. Er fühlte sich laut einer Polizeimeldung am Montagabend gegen 22 Uhr durch sechs bis acht Personen in der Nähe seiner Wohnung gestört. Die Gruppe machte Lärm vor einem Supermarkt am Straßburger Platz.

Mehrere Schläge mit der Faust ins Gesicht

Der Anwohner ermahnte die Störenfriede zunächst aus der Ferne. Dann stellte er sie zur Rede. Diese zeigten aber weiter keine Einsicht. Der Streit eskalierte so sehr, dass ein Unbekannter dem Mann mehrfach mit der Faust ins Gesicht schlug. Das Opfer musste wegen seiner Platzwunde ins Krankenhaus.

Die Polizei sucht nun den mutmaßlichen Schläger. Er wird als etwa 1,70 Meter groß, schlank und mit Piercings beschrieben. Eine weitere gesuchte Person ist demnach ungefähr 1,80 Meter groß, mit „unscheinbarer, schlanker Gestalt". Zeugen des Vorfalls sollen sich unter der Telefonnummer 036438820 melden.