Mann fährt in Weimar zur Tankstelle - hat aber vorher schon kräftig "getankt"

Weimar. Einer Tankstellenmitarbeiterin ist in Weimar ein Kunde aufgefallen, der erheblich alkoholisiert unterwegs war.

Ein Autofahrer ist in der Nacht zu Montag betrunken zu einer Tankstelle in der Erfurter Straße in Weimar gefahren. Wie die Polizei mitteilt, fiel einer Mitarbeiterin gegen 4 Uhr der erheblich alkoholisierte Mann auf.

Ein Atemalkoholtest ergab bei dem 36-Jährigen einen Wert von 1,77 Promille. Die Polizei untersagte die Weiterfahrt, beschlagnahmte den Führerschein und fuhr den Mann zum Klinikum zwecks Blutentnahme.

Am Samstag war ein Mann in Arnstadt betrunken zur Tankstelle gefahren, um Zigaretten zu kaufen.

Weitere Polizeimeldungen aus Thüringen

