Mann fühlt sich in Weimar durch Lärm belästigt und bricht Störenfried den Arm

Weimar. Drei Männer waren in Weimar spätabends mit lauter Musik in einer Straße unterwegs. Ein Anwohner stellte sie zur Rede – und trat plötzlich zu.

Mit Gewalt hat ein Anwohner der Ernst-Kohl-Straße in Weimar am Sonntagabend auf Lärm reagiert. Gegen 23.50 Uhr habe sich der Mann von drei Männern gestört gefühlt, die auf der Straße laute Musik abgespielt hätten, teilt die Polizei mit. Als er das Trio zur Rede stellte, entwickelte sich demnach ein Streit. Der Anwohner trat in der Folge einem der Männer in den Bauch.

Als dieser wieder aufstand, erhielt er noch einen weiteren Tritt. Der Angegriffene zog sich dabei wohl einen Knochenbruch im linken Arm zu. Den mutmaßlichen Täter kümmerte das laut Polizei aber nicht weiter: Er ging einfach zurück ins Haus. Die Ordnungshüter ermitteln jetzt noch, wo genau der Tatort lag. Die drei stark betrunkenen Männer konnten ihn nämlich nicht genau beschreiben, heißt es.