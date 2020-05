DIe Polizei in Weimar hatte es gestern mit einem Betrunkenem zu tun, der sein Hinterteil vor einem Einkaufscenter präsentierte. Symbolbild

Schöndorf. Sein Hinterteil präsentierte ein 39-Jähriger am Donnerstagnachmittag vor einem Einkaufsmarkt in dem Weimarer Ortsteil Schöndorf.

Mann lässt vor Einkaufsmarkt Hose runter und zeigt sein Hinterteil

Nach Angaben der Polizei in Weimar provozierte der 39-jähriger Mann vor einem Einkaufsmarkt in dem Ortsteil Schöndorf. Der Mann soll sein entblößtes Hinterteil in Richtung Markteingang gezeigt und dabei laut herumgeschrien haben.

Die hinzugerufenen Polizisten stellten demnach schnell fest, dass der 39-Jährige erheblich unter dem Einfluss von Alkohol stand. Zur Abklärung seines Gesundheitszustandes wurde er anschließend ins Klinikum gebracht.