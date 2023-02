Maria Pawlownas Stubengarten

Weimar. Die Klassik-Stiftung zeigt wieder den bepflanzten „Jardin portatif“ im Studienzentrum der Anna-Amalia-Bibliothek.

Als mittlerweile liebgewonnene Tradition hält der Stubengarten der Großherzogin Maria Pawlowna wieder Einzug in das Studienzentrum der Herzogin-Anna-Amalia-Bibliothek: Passend zum alljährlichen Geburtstag der Fürstin – diesmal ist es der 237. – am Donnerstag, 16. Februar, zeigt die Klassik-Stiftung Weimar den bepflanzten Blumentisch mit bis zu 20 verschiedenen Frühjahrsblühern im Bücherkubus.

Der Miniaturgarten wird stets von den Auszubildenden der Gartenabteilung der Stiftung in Schloss Belvedere angepflanzt.

Blumentisch aus Mahagoni schon über 200 Jahre alt

Er ist bei kostenfreiem Eintritt ab sofort bis zum 26. Februar zu den Öffnungszeiten des Studienzentrums am Platz der Demokratie zu besichtigen – montags bis freitags jeweils von 9 bis 20 Uhr sowie samstags von 9 bis 17 Uhr. Der großherzogliche Blumentisch aus Mahagoniholz, auch „Jardin portatif“ genannt, kam vermutlich im Jahr 1820 in den Besitz Maria Pawlownas. Im „Journal des Luxus und der Moden“ des Weimarer Verlegers Friedrich Justin Bertuch wurde bereits 1792 ein solcher vorgestellt. Die modischen Blumenarrangements sorgten in den Wintermonaten für duftende und blühende Pflanzen auch außerhalb der Gewächshäuser.