Markt seit 15 Jahren Partner der Post

Für 15 Jahre, die er in seinem Markt an der Weimarer Bodelschwinghstraße eine Partnerfiliale der Post betreibt, wurde Siegfried Heyer am Donnerstag beglückwünscht. Mit dem anstehenden Umbau des Objekts soll der Postschalter im kommenden Jahr direkt an den Eingang umziehen.

Der Handel mit Lebensmitteln und Waren des täglichen Bedarfs steht für Siegfried Heyer freilich an erster Stelle. Dennoch ist der Mellinger für Weimar und das Weimarer Land längst auch zu einem nicht zu unterschätzenden Transportdienstleister geworden. Immerhin in fünf seiner sechs Nahkauf-Märkte bietet er Leistungen der Deutschen Post an. In Mellingen, Legefeld und in Weimars Bodelschwinghstraße betreibt er Partnerfilialen der Post, in der Leonhard-Frank-Straße und in Buttelstedt die im Angebot etwas reduzierteren Paketshops. Einzig im kleinen Markt am Wielandplatz fehle hierfür schlichtweg die freie Fläche.