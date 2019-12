In Götterns weihnachtlichem Festzelt darf am Samstagabend wieder nach Kräften geboten werden.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Marktpremiere in Ottmannshäuser Stall

Buttelstedt: Der Karnevalsverein hat für Samstag, 14. Dezember, um 15 Uhr zum Weihnachtsmarkt auf den Karlsplatz eingeladen und dafür unter anderem eine Ponykutsche, eine Feuershow und einen Bastelstand mit dem Kindergarten organisiert. Wie schon im Vorjahr startet bei dieser Gelegenheit der Kartenvorverkauf für die kommende närrische Saison in Buttelstedt, die 2020 zum ersten Mal gleich zwei Hauptveranstaltungen bietet.

Mellingen: Der traditionelle Weihnachtsmarkt der Thüringer Direktvermarkter zieht um. In den Vorjahren war er beim Pflanzenhof in Tonndorf beheimatet, in diesem Jahr nun bei der Agrargenossenschaft Mellingen. Am 14., 15., 21. und 22. Dezember präsentieren sich dort jeweils von 9 bis 16 Uhr 35 Direktvermarkter und Handwerker mit ihren regional erzeugten Produkten. Der Pflanzenhof Tonndorf hat für die beiden noch kommenden Adventswochenenden samstags und sonntags jeweils 10 bis 15 Uhr zum Weihnachtsbaumschlagen mit Gulaschkanone, Gebrutzeltem vom Rost und Glühwein eingeladen.

Göttern: Zum 14. Mal verkürzt am Samstag, 14. Dezember, im Magdalaer Ortsteil die Göttersche Weihnacht das Warten aufs Fest. Um 14.30 Uhr beginnt das unterhaltsame Tagesprogramm am und im Gemeindezentrum sowie um 17 Uhr in der Dorfkirche – dort mit Gästen des Buchfarter Kinderheims und des ehemaligen Magdalaer Schulchores. Unter anderem sind das Puppenspiel „Spuk im Märchenwald“, für die Jüngsten Fahrten mit der historischen Feuerwehr und gegen 19.30 Uhr die traditionelle Weihnachtsauktion „Rares für Bares“ zu erleben.

Kiliansroda: Mit Gästen und Maultaschen aus ihrer schwäbischen Partnergemeinde Rielingshausen richten die Kiliansrodaer am Samstag, 14. Dezember, von 14 bis 17 Uhr am Spartenheim ihren Adventsmarkt aus. Neben der traditionsreichen Württemberger Speise, die es zum Gleichessen und Mitnehmen gibt, sind auch allerlei wärmende Getränke zu haben – von Glühwein bis zum „heißen Willi“.

Kranichfeld: Zur 17. Schlossweihnacht öffnet sich am Samstag, 14., und Sonntag, 15. Dezember, jeweils von 13 bis 18 Uhr das Kranichfelder Oberschloss. Bei freiem Eintritt kann unter anderem Gebasteltes und Gebackenes von Stedtens „Waldwichteln“, aus Kranichfelds Grundschule und aus Bad Berkas Gymnasium erstanden werden. Posaunenbläser sind zu hören, eine Tombola lockt. Und der Weihnachtsmann ist auch zu Gast. Nach dem Markt verabschiedet sich das Oberschloss in die Winterpause.

Ottmannshausen: Premiere feiert am Sonntag, 15. Dezember, von 13 bis 18 Uhr der Adventsmarkt im Pferdestall. Die Stallgemeinschaft der Pferdefreunde Ottmannshausen konnten in diesem Jahr ihr Herbstfest nicht ausrichten und verabredeten sich deshalb für den dritte Advent. Der Nachwuchs bietet um 14 und 16 Uhr mit seinen Vierbeinern eine weihnachtliche Märchenvorführung. Eie Bastel- und eine Fotoecke mit tierischer Kulisse wird es geben, ebenso Glühwein, Kinderpunsch und Gebäck.