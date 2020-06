Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Martin Sturm gibt Debüt in Herderkirche

Martin Sturm, seit Herbst letzten Jahres neuer Professor für Orgel und Improvisation an der Musikhochschule Franz Liszt Weimar, setzt den Weimarer Orgelsommer in der Herderkirche am Sonntag, 7. Juni, fort. Es ist, wie das Eröffnungskonzert am vergangenen Sonntag eines, das in dieser Besetzung auch ohne die Beeinträchtigungen durch Corona-Pandemie so stattgefunden hätte. Gleichwohl steht es auch für das neue Konzept, unter dem in diesem Jahr das Festival stattfindet, teilte die Kirchengemeinde Weimar mit. In enger Kooperation mit der Orgelklasse von Martin Sturm konnten fast alle Konzerte mit Weimarer Künstlern besetzt werden. „Ich freue mich sehr, dass Martin Sturm nun sein Debüt in der Herderkirche gibt, aber auch, dass durch die besonderen Umstände Nachwuchskünstlern ein Podium geboten wird, in der sie sich in dieser an Konzerten armen Zeit einem breiten Publikum vorstellen können“. erklärt Kirchenmusikdirektor Johannes Kleinjung, künstlerischer Leiter des Weimarer Orgelsommers. Weitere Konzerte werden außerdem von Musikern der Staatskapelle und dem Ensemble Hofmusik gemeinsam mit Johannes Kleinjung gestaltet.

Das Konzert von Martin Sturm beginnt um 18 Uhr. Karten zu 5 € sind an der Abendkasse erhältlich.