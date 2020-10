Masernschutz-Erfassung an Weimarer Kitas und Schulen läuft

Über einige Aspekte zur Umsetzung des Masernschutzgesetzes in der Kulturstadt informierte sich der Jugendhilfeausschuss in seiner jüngsten Sitzung. Aktuell läuft an den Kindertagesstätten und Schulen die Erfassung zum Impfstatus mit Fragebögen an die Eltern. „Für alle Kinder, die neu in Einrichtungen aufgenommen werden, müssen Nachweise zur Masernimpfung vorliegen“, so Peggy Graziano von der Abteilung Frühförderung/Heilpädagogische Förderung des Familienamtes. „Für alle anderen gibt es eine Frist bis 31. Juli 2021, um die Dokumente nachzureichen.“ Auch die nach 1970 geborenen Mitarbeiter sind zum Nachweis verpflichtet.

Strenge Strafen bei Fehlen der Impfung Wer dem nicht nachkommt, muss mit strengen Konsequenzen rechnen: Betretungsverbot in den Einrichtungen, Tätigkeitsverbot für nicht geimpftes Personal, gegebenenfalls Ordnungswidrigkeitsverfahren mit Bußgeld. Dessen Höhe sei allerdings noch offen, so Graziano: „In der Theorie wären das aktuell 2500 Euro, aber da hat die Stadt sich noch nicht festgelegt, sondern wartet auf eine einheitliche Regelung für Thüringen.“ Thema kommt im Frühjahr wieder auf die Tagesordnung Auf Nachfrage betonte Graziano, dass die Stadt Schülern ohne Masernschutz lediglich den Hortbesuch versagen könne: „Die Schulpflicht geht trotz allem vor, ein Schulverweis ist nicht möglich.“ In Fällen, wo sich beispielsweise bei der Schuleingangsuntersuchung herausstelle, dass der Impfausweis nicht vorhanden oder nicht ausgefüllt sei, bemühe sich das Familienamt um Beratungsgespräche mit den Eltern. Der CDU-Abgeordnete Christoph Kind gab zu bedenken: „Wer durch das Netz schlüpfen will, kommt auch durch, das Internet bietet viele Möglichkeiten. Meine Befürchtung: Am Ende sind die Ehrlichen mal wieder die Dummen.“ Dirk Wendelmuth vom Kinderzirkus Tasifan mahnte „klarere Regeln für die kleinen Träger und Sportvereine“ an. Annett Juvier als Leiterin des Thüringenkollegs warf die Frage auf, wie mit ihren durchweg über 18-jährigen Schülern zu verfahren sei. Auf Vorschlag der Ausschussvorsitzenden Corina Harke wird das Thema im kommenden Frühjahr noch einmal mit einem aktualisierten Lagebericht auf die Tagesordnung genommen.