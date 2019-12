Weimar. . Oskar Käckell und Jara Schwotzer, Achtklässler aus Weimar, holen in der 2. Stufe der 59. Mathematikolympiade erste Preise.

Mathe-Asse aus Weimar ganz oben auf dem Siegertreppchen

Zwei Achtklässler aus Weimar stehen ganz oben auf dem Siegertreppchen der 2. Stufe der 59. Mathematikolympiade. In einer Feierstunde im Gewölbekeller der Stadtbücherei wurden 12 erste bis dritte Preise und 15 Anerkennungen verliehen. „Wir hatten auch schon Jahre, da gab es überhaupt keine ersten Preise“, hatte sich Andrea Köttig, die den Wettbewerb seit 2012 betreut, bereits im Vorjahr über zwei erste Preisträger freuen können. Oskar Käckell vom Friedrich Schiller Gymnasium Weimar und Jara Schwotzer vom Weimarer Humboldtgymnasium sorgten mit ihren ersten Preisen nun für ein ebenso gutes Ergebnis. Neben Weimars drei allgemeinbildenden Gymnasien sowie denen in Apolda und Bad Berka findet sich auch Weimars Gemeinschaftsschule in der Siegerliste wieder. Die erste Stufe der Mathe-Olympiade ist schulintern, bei der zweiten treffen Schüler aus einer Region aufeinander. Die dritte Stufe ist landesweit und die vierte bundesweit.

Anerkennungen gab es bei der 2. Stufe der 59. Mathematikolympiade für:

August Hammel, 5. Klasse, Gemeinschaftsschule Weimar; Leander Behr, 6. Klasse, Humboldtgymnasium; Johanna Hollnack, 6. Klasse, Schiller-Gymnasium; Johann Morgenthal. 6. Klasse, Schiller-Gymnasium; Anne Rynkowski, 6. Kl., Goethe-Gymnasium; Kateryna Hurevych, 6. Kl., Humboldtgymnasium; Annabell Kürbs, 6. Kl., Marie Curie Gymnasium Bad Berka; Sofia Schlegelmilch, 7. Klasse, Schiller-Gymnasium; Johannes Alber, 8. Klasse, Schiller-Gymnasium; Niclas Kolthof, 8. Kl., Gymnasium Bergschule Apolda; Martin Linne, 10. Klasse, Schiller-Gymnasium; Leander Klahn, 10. Klasse, Gemeinschaftsschule Weimar; Julius Hindersin, 10. Klasse, Gemeinschaftsschule Weimar; Janus Scharfenberg, 11. Kl., Goethe-Gymnasium; Willi Podschun, 12. Klasse, Marie Curie Gymnasium Bad Berka.

3. Preise holten:

Maximilian Goerge, 5. Kl., Schiller-Gymnasium; Elinor Mathilde Habisreuther, 5. Kl., Humboldtgymnasium; Lukas Siegmund, 5. Kl., Humboldtgymnasium; Melina Opelt, 5. Kl., Marie Curie Gymnasium Bad Berka; Constantin Stadelmann, 5. Kl., Schiller-Gymnasium; Emil Demske, 6. Kl., Gemeinschaftsschule; Kara-Sophie Kielmann, 6. Kl., Marie Curie Gymnasium; Dominik Szoklay, 7. Kl., Schiller-Gymnasium; Philipp Hörsch, 7. Kl., Schiller-Gymnasium; Wenzel Clemens Mende, 7. Kl., Goethe-Gymnasium; Leander Heydenreich, 7. Kl., Schiller-Gymnasium; Lorenz Osburg, 8. Kl., Schiller-Gymnasium; Jakob Hörsch, 9. Kl., Schiller-Gymnasium; Niklas Alex, 10. Kl., Marie Curie Gymnasium; Lena Lincke, 12. Kl., Marie Curie Gymnasium.

2. Preise gingen an:

Madalena Miyuhi Käckell, 5. Kl., Schiller-Gymnasium; Neo Paul Heine, 5. Kl., Schiller-Gymnasium; Eddie Möller, 6. Kl., Gemeinschaftsschule; Kim Júlie Wolfram, 7. Kl., Humboldtgymnasium; Ludwig Lehmann, 7. Kl., Schiller Gymnasium.

1. Preise nahmen entgegen:

Oskar Käckell, 8. Kl., Schiller-Gymnasium; Jara Schwotzer, 8. Kl., Humboldtgymnasium.