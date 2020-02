Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Matuschek über Goethe und die Mythologie

Ihre diesjährige Vortragsreihe eröffnet die Goethe-Gesellschaft am Dienstag, 18. Februar, um 18 Uhr im Goethe- und Schiller-Archiv. Der Präsident der Goethe-Gesellschaft, Stefan Matuschek, spricht zum Thema „Geheimcode, Natur und Utopie. Goethe und die Mythologie“.Der Vortrag zeigt, wie sich an Goethes verschiedenen Verwendungen der Mythologie zwischen den 1770er- und den 1820er-Jahren die grundsätzlichen Veränderungen des Mythos-Verständnisses in der Moderne ablesen lassen. Goethes Werke sind in dieser Hinsicht sehr prägnante Dokumente für die Entwicklung von der gelehrten Kunstpraxis über die Geniezeit und die Romantik bis zum Historismus. Stefan Matuschek ist Professor für Neuere deutsche Literatur, Allgemeine und Vergleichende Literaturwissenschaft an der Friedrich-Schiller-Universität Jena. Mythos und Mythologie sowie komparatistische Forschungen zur Goethezeit sind Schwerpunkte seiner Arbeit. Die Vortragsreihe der Goethe-Gesellschaft bietet bis November insgesamt neun Vorträge zu Goethes Werk und Rezeption. Der Eintritt ist frei, um eine Spende wird gebeten.