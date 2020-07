Bad Berka. Vor Dienstantritt will die Reha-Einrichtung so für mehr Sicherheit für Haus und Patienten sorgen

Median-Klinik testet Mitarbeiter nach Urlaub

Unter dem Motto „Wir testen uns, damit Sie kommen können!“ hat die Median-Gruppe eine Initiative gestartet: Bundesweit werden alle Beschäftigten, die aus dem Urlaub zurückkehren, auf Covid-19 getestet – so auch im Reha-Zentrum Bad Berka. Und dies unabhängig davon, wo sie waren. „Erst nach einem negativen Ergebnis nehmen sie am Folgetag den Dienst auf oder arbeiten unter Schutzmaßnahmen wie dem ständigen Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes“, so die Klinik.

„Uns ist es wichtig, den Menschen in unserem Haus Sicherheit zu geben – sowohl den Patientinnen und Patienten, als auch den Kolleginnen und Kollegen in den Teams der Urlaubsrückkehrer“, sagt Dennie Halupka, Kaufmännischer Leiter der Klinik. Der Test helfe werde von den Beschäftigten positiv aufgenommen.

Über die Tests hinaus existiert ein mit dem Gesundheitsamt abgestimmtes Hygienekonzept. So werden alle neuen Patienten getestet, es gibt kleinere Therapiegruppen, Abstandsregelungen in öffentlichen Bereichen, Besuchsverbote und Ausgangsregelungen.