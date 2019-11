Das Deutsches Bienenmuseum ist am Samstag Schauplatz eines Workshops, mit dem sich der Heimatbund Thüringen an hiesige Vereine wendet.

Medien-Workshop für Vereine

Die Öffentlichkeitsarbeit ist eine der meistdiskutierten Aufgaben in Organisationen und Vereinen. Die Möglichkeiten, zu informieren und für Veranstaltungen zu werben, sind durch die neuen Medien sehr vielfältig geworden. In einem Workshop im Bienenmuseum in Oberweimar geht der Heimatbund Thüringen am Samstag, 23. November, ab 9.30 Uhr der Frage nach, wie sich Vereine erfolgreich in unterschiedlichen Medien mitteilen können. Der Workshop ist kostenlos. Anmeldungen sind noch bis einschließlich Donnerstag, 21. November, telefonisch unter 03643/46 85 562 möglich.