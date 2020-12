Eine Gruppe der kleinen Päckchen-Packer am Johannes-Falk-Kindergarten.

Zwei Weimarer Kindergärten beteiligen sich an an der Weihnachtstrucker-Aktion der Johanniter

Die Kinder und Erzieherinnen der evangelischen Kindergärten Johannes Falk und Sophiengarten haben – in festen Gruppen und noch vorm Lockdown – in diesem Advent weit über den eigenen Tellerrand geschaut. Sie haben nicht nur der Weihnachtsgeschichte mit Maria, Josef, den Hirten und Königen gelauscht, sich über einen gefüllten Nikolausstiefel gefreut, gebastelt, Plätzchen genascht und vieles mehr, was zu dieser besonderen Zeit gehört.

Angeregt von der Weihnachtstrucker-Aktion der Johanniter, beschäftigten sich die Kinder zudem mit der Not anderer Menschen. Mehl, Reis, Zahnpasta oder Öl gehören hierzulande nicht unbedingt zu den Weihnachtswünschen. Aber wo es am Nötigsten fehlt, können diese Dinge eine große Freude sein. So brachte jedes Kind einen Beitrag für ein Gruppen-Päckchen mit. Darüber hinaus beteiligten sich einige Familien mit eigenen Päckchen.

Insgesamt kamen so in den beiden Kindergärten der Diakoniestiftung 17 Päckchen für den Weihnachtstrucker zusammen. Sie werden in diesem Jahr mit Tausenden anderen nicht von Ehrenamtlern nach Albanien, Bosnien, Rumänien, Bulgarien und die Ukraine gebracht. Pandemiebedingt übernehmen dies Speditionen.

„Wir Pädagogen der christlich geprägten Kindergärten erzählen unseren Kindern in der Weihnachtszeit, welches Geschenk die Geburt Jesu für uns ist. Welche Freude es macht, andere mit einem Geschenk glücklich zu machen, das haben die Kinder durch die Aktion selbst erfahren können. Im nächsten Jahr sind wir sicher wieder dabei“, sagt Stephanie Kuhn, Leiterin des Falk-Kindergartens.