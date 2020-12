Mehr als 40.000 Euro für Vereine

Bei der Sparkassenstiftung Weimar – Weimarer Land ist die Entscheidung über Förderanfragen gefallen, die bis Mitte Oktober eingegangen sind. Das Kuratorium hat bei seiner Herbstsitzung 26 Projekte mit einem Betrag von insgesamt 41.850 Euro bedacht, teilte die Stiftung in einer Presseinformation mit.

Den größten Einzelbetrag in Höhe von 5000 Euro verwendet die Sparkassenstiftung für ihr eigenes Projekt: die Auslobung von Förderpreisen für exzellente schulische Leistungen und hohes gesellschaftliches Engagement im kommenden Jahr.

Die höchste Fördersumme geht an den Kreissportbund Weimarer Land. Einerseits sind 3000 Euro für Fitnesstests von Drittklässlern bewilligt worden, andererseits 3750 Euro für die Sparkassen-Cups in den Sportarten Fußball, Handball, Leichtathletik, Volleyball und Voltigieren.

Mit zwei Projekten konnte auch der Weimarer Stadtsportbund das Kuratorium überzeugen. Er erhält 2000 Euro für ein weiteres Ferienprojekt unter dem Titel „Fitte Kinder = Gesunde Kinder“, das für Schüler mit fehlenden Bewegungserfahrungen gedacht ist. Mit 2200 Euro unterstützt die Stiftung die Stadtsportspiele und den Crosslauf im kommenden Jahr.

In Niederzimmern kann Dank der Unterstützung weiter am Liberty Convoi 2021 geplant werden, für den 4000 Euro bewilligt worden sind. Der Fliegerclub Bad Berka erhält 3000 Euro, um ein gebraucht gekauftes Schulflugzeug neu lackieren zu können. Der Förderverein des Thüringer Freilichtmuseums Hohenfelden erhält Unterstützung für zwei Sonderausstellungen: 2500 Euro wurden für die Schau „Ulrike Drasdo – Kunst am Webstuhl“ bewilligt, weitere 1500 Euro für „Haarspaltereien – Alles an den Haaren herbeigezogen“.

Zu den Begünstigten zählt ferner unter anderem der Regionalverband Weimar/Apolda des Naturschutzbundes (Nabu), der mit 1000 Euro Artenschutzmaßnahmen für Gebäudebrüter sowie Fund-Vögel und Fund-Igel finanzieren kann. Jeweils 2000 Euro wurden dem Verein Via Nova für die Weimarer Frühjahrstage für zeitgenössische Musik sowie dem Weimarer Gitarre-Verein für den Anna-Amalia-Wettbewerb für junge Gitarristen zuerkannt.

Seit ihrer Gründung im Jahr 1995 ist die Sparkassenstiftung engagiert, um gemeinnützige Vereine und Projekte in der Region finanziell zu fördern. Für unterschiedliche Projekte und eigene Maßnahmen in den Bereichen Kultur, Sport, Jugendförderung, Wissenschaft, Altenhilfe, Wohlfahrts- und Gesundheitswesen sowie Heimat- und Brauchtumspflege hat die Stiftung nach eigenen Angaben bislang über 2,5 Millionen Euro vergeben. Sie finanziert dies durch Erträge des Stiftungsvermögens, das durch Zustiftungen der Sparkasse Mittelthüringen seit Gründung auf 9,6 Millionen Euro angewachsen sei.

Förderanfragen für die Frühjahrssitzung des Stiftungskuratoriums Ende März 2021 können noch bis zum 15. Februar 2021 eingereicht werden. Anfrageformulare sowie Informationen zu den Förderkriterien sind im Internet abrufbar.

www.sparkassenstiftung-weimar.de