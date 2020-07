Weimar. Der Gastroenterologe Michael Haufe wurde in den wohlverdienten Ruhestand verabschiedet. Seine Praxis ist in die Van-de-Velde-Straße 1/3 umgezogen.

Mehr als eine halbe Million Euro investiert

Für Patienten mit Erkrankungen des Magen-Darm-Traktes gibt es in Weimar ab sofort eine neue ambulante Anlaufstelle: In unmittelbarer Nachbarschaft zum Klinikum wurde mit dem Zentrum für Endoskopie – Gastroenterologie – Viszeralchirurgie eine moderne Praxis eröffnet, die zum Medizinischen Versorgungszentrum (MVZ) der Gesundheitszentrum Weimar GmbH zählt. Für die apparative Ausstattung und patientenfreundliche Einrichtung wurden mehr als eine halbe Million Euro aufgewendet. Geleitet wird das Zentrum durch den Gastroenterologen Roland Grimm und den Chirurgen Stefan Völker. Beide Mediziner blicken auf langjährige Oberarzt-Erfahrungen am Klinikum zurück.

Parallel zu seiner Kliniktätigkeit hatte Roland Grimm in den letzten beiden Jahren an der Seite des erfahrenen Gastroenterologen Michael Haufe im MVZ in der Schopenhauerstraße gearbeitet. Michael Haufe wurde kürzlich in den wohlverdienten Ruhestand verabschiedet. Seine Praxis ist nun in die Henry-van-de-Velde-Straße 1/3 umgezogen.

Stefan Völker ist nach über 30-jähriger Kliniktätigkeit seit dem Frühjahr 2019 für das Gesundheitszentrum Weimar im Dienst und wechselte von seinen Räumlichkeiten aus dem Notfallzentrum in das benachbarte Zentrum. Das neue Zentrum bietet ein breitgefächertes Untersuchungs- und Behandlungsspektrum von Speiseröhre, Magen, Dünndarm, Dickdarm und Enddarm. Roland Grimm hat sich darüber hinaus auf die Behandlung von chronisch-entzündlichen Darmerkrankungen und Erkrankungen der Leber spezialisiert.