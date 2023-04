Mehr als nur Abbild seiner selbst: Weimars Universitätsbibliothek wird Schauplatz unkonventioneller Kunst

Weimar. Ausstellung von Peter Heckwolf zeigt zum Beispiel tanzende Schweine aus einem Schweinerüssel. Das hat es mit den grafischen Arbeiten auf sich.

„Das ist aber merkwürdig“, dachte sich Peter Heckwolf, als er vor Jahren in einem Supermarkt stand. In einem Regal hatte er Rohfutter für Hunde entdeckt – und darin nicht nur Erwartbares wie Pansen und Co. sondern auch einen Schweinerüssel. Peter Heckwolf kaufte das Zeug. Er hatte eine ausgefallene Idee.

Peter Heckwolf unterrichtet seit 1994 freie Grafik an der Bauhaus-Universität. Als künstlerischer Leiter der Druckwerkstatt hat er schon etliche Kunststudenten ausgebildet. In seinem Atelier geht der 1957 in Dieburg geborene Wahlweimarer zudem seinem ganz eigenen künstlerischen Konzept nach. Ende Mai wird Peter Heckwolf in Rente gehen. Zum Abschied von der Lehre zeigt er nun seine Arbeiten auf allen drei Ebenen der Weimarer Universitätsbibliothek: ein teils skurriles wie kreatives Gesamtwerk, das im Kern eine Idee vereint.

„Was mich interessiert, ist die Frage, wie man Abbild und Gegenstand zusammenbringt“, sagt Peter Heckwolf. „Wie etwas durch sich selbst dargestellt werden kann.“ So habe der Künstler beispielsweise ein Naturselbstdruckverfahren entwickelt, das es ermöglicht, originale Spinnennetze auf Papier zu bringen. Oder Teppichklopfer mittels realem Pigmentstaub zu drucken. Die Kunst als Schatten seiner selbst: So habe es mal jemand recht passend beschrieben, sagt Peter Heckwolf. Ihm geht es um die Möglichkeit, etwas durch sich selbst darzustellen.

Auf solche Ideen zu kommen, dauere oft Jahre. Einfälle habe der Künstler dann häufig spontan. Bei einem Spaziergang durch Weimar. Oder eben im Supermarkt. Aus dem Schweinerüssel entstand so eine Bratwurst. Drei Meter in der Länge. „Ich esse eigentlich selten Fleisch, bin aber auch kein Vegetarier“, sagt Peter Heckwolf. Auf die Thüringer Bratwurst sei er gekommen, weil er eben in Thüringen wohne. Naheliegend war es dann, mit dem Schweinerüssel auch einen Kassler zu drucken. „Denn in Kassel habe ich studiert“, so der Künstler.

Später habe er bei einem Metzger eine Zeitung gesehen. „Da sind manchmal tanzende Schwein, etwa mit einem Messer im Rücken drauf abgebildet.“ Die kuriose Darstellung habe ihn auf die nächste Idee gebracht: ein tanzendes Schwein. In seinem jüngsten Künstlerbuch „Textilie“ widmet sich Peter Heckwolf in ihren Oberflächenqualitäten perfekt gedruckter Kleidung. Inspiriert habe ihn dazu wieder ein Spaziergang durch Weimar.

Zu sehen gibt es das und mehr ab diesem Mittwoch und bis 25. Mai in der Universitätsbibliothek. Zur Vernissage am Mittwoch, 19 Uhr, wird herzlich eingeladen.