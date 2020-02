Häufiger als in Thüringen insgesamt wurden bei der „Stunde der Wintervögel“ in Weimar Blaumeisen entdeckt. Auch andere Ergebnisse weichen stark ab.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Mehr Amseln und weniger Straßentauben

Etwas anders als in Thüringen insgesamt sind in Weimar die Ergebnisse der Zählaktion „Stunde der Wintervögel“ ausgefallen. Der Spatz (Haussperling) lag zwar auch in der Kulturstadt mit 1088 Sichtungen unangefochten vor der Kohlmeise (656). Dahinter folgte hier allerdings die Blaumeise, die 412 Mal entdeckt wurde, wo es in Thüringen der Feldsperling auf Platz drei schaffte. Er wurde in Weimar 336 Mal gesichtete und landete hier auf Platz vier.

Anders als in Thüringen insgesamt ist in Weimar auch der Bestand der Amsel nicht eingebrochen. 242 Mal notierten in Weimar freiwillige Beobachter den Namen der Vogelart, was einen minimalen Anstieg bedeutet. Deutlich unterscheidet sich das regionale Ergebnis auch bei der Straßentaube: In Thüringen wurden 6 Prozent weniger gezählt, in Weimar indes minus 61 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Nur 36 Straßentauben verirrten sich in hiesige Gärten.

Identisch ist das Ergebnis indes beim Eichelhäher. Er wurde 93 Mal gesichtet und damit doppelt so häufig wie noch im Vorjahr. Das bescherte dem Eichelhäher in Weimar Platz zehn. Hinter der Amsel auf Platz vier landeten in der Kulturstadt Elster (240 Sichtungen), Rabenkrähe (177), Ringeltaube (154) und Rotkehlchen 94).

Die nächste Vogelzählung steht vom 8. bis 10. Mai an. Dann werden bei der „Stunde der Gartenvögel“ von freiwilligen Beobachtern Brutvögel in Gärten und Parks erfasst.