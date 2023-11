Mehr Digitalisierung: Weimarer Musikhochschule begrüßt neue Professorin

Anna Wolf ist neue Professorin für Musikpädagogik in digitalen Kontexten an der Musikhochschule Franz Liszt in Weimar.

Weimar. Thüringen fördert die Neueinrichtung von Professuren zur Digitalisierung. Auch an der Weimarer Musikhochschule gibt es Zuwachs.

Die Digitalisierung gewinnt auch in der Musikpädagogik an Bedeutung. Aus diesem Grund fördert das Wirtschaftsministerium die Neueinrichtung zusätzlicher Professuren mit Schwerpunkt Digitalisierung an Thüringer Hochschulen. Bis 2025 stellt das Ministerium dafür 18 Millionen Euro bereit. Anna Wolf ist eine der neuen Dozierenden. Die Musikwissenschaftlerin ist neue Professorin für Musikpädagogik in digitalen Kontexten an der Hochschule für Musik Franz Liszt in Weimar.

Wolf studierte in Bremen und London, promovierte in Hannover und lehrte an der Hamburger Uni. In Weimar will sie interdisziplinäre Forschungsprojekte anstoßen – im wechselseitigen Bezug zwischen musikpädagogischer Forschung und musikalischer Praxis und Bildung. Sie sagt: „Ganz besonders möchte ich Projekte zwischen der Musikpädagogik, der Musikwissenschaft und den künstlerischen Fächern mitgestalten. Ich sehe es als wichtige Fragestellung für die Welt der Musik zu erörtern, wie digitale Kulturpraxen unser Tun bereits formen und welche Rolle sie für die Musik in Zukunft spielen können und sollen – und solche digitalen Tools und Methoden dann auch zu entwickeln und einzusetzen.“