In Weimar gibt es derzeit freie Stellen in Kfz-Werkstätten.

Mehr Einstellungen und wenig Entlassungen in Weimar und Landkreis

Weimar. Die Arbeitslosigkeit ist in Stadt und Land leicht gesunken. Die Zahlen und Fakten für Weimar und Weimarer Land.

Die Arbeitslosigkeit ist in der Stadt Weimar im November gesunken. Das teilt die Agentur für Arbeit zum Monatsende mit. Demnach waren im November 1870 Menschen in Weimar arbeitslos gemeldet – 23 Personen weniger als im Oktober, aber 83 Menschen mehr als vor einem Jahr. Die Arbeitslosenquote betrug 5,7 Prozent und lag mit 0,1 Prozentpunkten unter dem Vormonatsniveau. Vor einem Jahr lag sie bei 5,6 Prozent.

Auch im Weimarer Land ist die Arbeitslosigkeit leicht gesunken: 1855 Menschen und damit 84 Personen weniger als im Vormonat waren arbeitslos gemeldet. Die Arbeitslosenquote im Kreis betrug, wie auch im Vorjahr, 4,2 Prozent und lag mit 0,2 Prozentpunkten unter dem Vormonatsniveau.

64 Stellen im November neu Gemeldet

In der Stadt meldeten sich im November insgesamt 383 Personen arbeitslos. Davon kamen 179 Personen direkt aus Erwerbstätigkeit. 406 Menschen beendeten ihre Arbeitslosigkeit zumindest statistisch. Von den 406 Personen begannen 151 einen neuen Job. Im Weimarer Land meldeten sich insgesamt 432 Personen arbeitslos. Mehr Einstellungen und wenig Entlassungen führen laut Irena Michel, Vorsitzende der Geschäftsführung der Agentur für Arbeit Thüringen Mitte, zu der leichten Senkung.

„Nach wie vor haben die regionalen Firmen Personalbedarfe gemeldet und können ihre freien Stellen meist nicht so leicht besetzen.“ In Weimar wurden im November 64 Stellen und damit 21 mehr als im Vormonat neu gemeldet. Die meisten freien Stellen gibt es aktuell in den Branchen freiberufliche, wissenschaftliche und technische Dienstleistungen, Handel, Instandhaltung und Reparatur von Kfz sowie im Gastgewerbe und im Gesundheits- und Sozialwesen.