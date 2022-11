Mehr Hilfe für pflegende Eltern bei Gesprächen in Tröbsdorf angemahnt

Gleich zwei Bundestagsabgeordnete konnte die Lebenshilfe in dieser Woche in Tröbsdorf begrüßen.

Tröbsdorf. Die CDU-Bundestagsmitglieder Wilfried Oellers und Antje Tillmann haben die Lebenshilfe-Werkstatt in Tröbsdorf besucht.

Wilfried Oellers, Teilhabe-Beauftragter für Menschen mit Behinderung der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, und seine Fraktionskollegin Antje Tillmann, die zugleich neu gewählte Landesvorsitzende der Lebenshilfe Thüringen ist, sagten sich in dieser Woche beim Lebenshilfe-Werk Weimar/Apolda und dem Lebenshilfe-Verein an. In Tröbsdorf kamen sie mit Eltern von Menschen mit geistiger und mehrfacher Behinderung ins Gespräch.

Hierbei spielten insbesondere die Belange von Menschen mit sehr hohem Assistenz- und Pflegebedarf eine Rolle. „Die Eltern erfahren immer wieder, dass diese in der politischen Landschaft bei Entscheidungen allzu oft vergessen werden“, sagte die Vereinsvorsitzende Claudia Geiken, die die Abgeordneten eingeladen hatte. Es sei ein Anliegen des Vereines, diese Menschen und auch deren Familien wieder in den Focus zu rücken. „Inklusion beginnt in den Köpfen“, konnte auch Wilfried Oellers zustimmen. Der Grundgedanke der Inklusion sei zwar gesellschaftlich willkommen, so Claudia Geiken, aber bei den Entscheidungs- und Kostenträgern fehlt oft die Einsicht, dass der Bedarf bei Menschen mit mehrfachen Behinderungen umfangreicher und zeitintensiver sind. Es gebe kaum Angebote für Freizeit, Reise, Wohnen, Sport und Bildung diesbezüglich.

Sie müssen aufgrund des höheren Bedarfes auskömmlich finanziert und stimmig konzipiert sein, damit man von echter Teilhabe sprechen könne: „Die Situation der pflegenden Eltern und Angehörigen muss ein Stück mehr Wertschätzung und mehr Unterstützung erfahren. Sie sind es, die oft über Jahrzehnte eine wichtige Arbeit leisten. Sie sind die Fachleute und Sprachrohr für ihre schwerbehinderten Kinder“, so die Vereinsvorsitzende.