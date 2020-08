Die Zahl der jungen Leute in sozialversicherungspflichtigen Anstellungen, hier eine Auszubildende zur Köchin, ist in Weimar und im Weimarer Land gestiegen.

Mehr Jobs für junge Leute

Die Zahl der Auszubildenden ist in den vergangenen fünf Jahren in Weimar und im Weimarer Land deutlich gestiegen. Darauf hat die Arbeitsagentur zum Tag der Jugend am 12. August hingewiesen.