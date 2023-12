Mehr Komfort für Radfahrer in der Stadt Weimar

Weimar Bordsteinabsenkungen und Schieberampe an vier Orten geschaffen

Rechtzeitig vor dem ersten Schnee dieses Winters konnten an drei Orten in Weimar Bordsteinabsenkungen an Fahrradwegen erledigt werden. Darüber informierte im Nachgang zur Fertigstellung am Montag die Stadtverwaltung. Erfolgt sei dies an der Einmündung des Weges hinter der Falkenburg zum Steinbrückenweg, an der Belvederer Allee an der Einmündung zur Helmholzstraße sowie an der Belvederer Allee gegenüber dem Liszthaus. Darüber hinaus wurde nach Angaben der Stadtverwaltung eine sogenannte Fahrradschieberampe an einer Treppenanlage An der Lehne, eine Parallelstraße zur Belvederer Allee, angebracht.

Ziel dieser Maßnahmen sei es, den Fahrkomfort für Fahrradfahrer zu erhöhen. Ausgeführt wurden alle Arbeiten durch die Firma Ahnelbau.