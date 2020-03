Mehr Licht als Schatten in Taubach

Gemischte Gefühle lösten die Antworten der Stadt bei der Einwohnerversammlung in Taubach aus. Wobei die Stimmung im fast voll besetzten Saal im Vereinshaus bis zum Ende gelöst blieb.

Durchweg positiv bewerteten Ortsteilbürgermeister Thoralf Canis, die Ortsteilräte und die Bewohner die baulichen Veränderungen, die es im Vorfeld der 900-Jahr-Feier gegeben hat. An der Ilmtalstraße ist der Aufgang zum Kirchplatz bereits sehr weit gediehen und von der Firma sehr professionell ausgeführt worden. Rund 100.000 Euro kostet dies, abgefedert durch Fördermittel, sagte Grünflächenamtsleiter Marc Friedrich. Der Aufgang soll am 30. März ab 15.30 Uhr feierlich eingeweiht werden. Für den Kirchplatz an sich warte die Stadt noch auf eine Fördermittelzusage. „Wir schaffen die Umsetzung nicht bis zur Jubiläumsfeier“, räumte Oberbürgermeister Peter Kleine ein.

Weit gediehen sind die Arbeiten auf dem Friedhof. Sie hätte sehr lange gedauert, weil der fünfköpfige Bautrupp der Friedhofsabteilung neben anderen Aufgaben in Taubach Leistungen im Wert von rund 30.000 Euro erbracht hätten, sagte Marc Friedrich. Nachdem zwei Wasserstellen geschaffen und ein Teil des Wegebaus erledigt ist, solle bis Ostern weiter Wegebau stattfinden, an der Trauerhalle gepflastert werden und eine Rampe zu den tiefer gelegenen Gräbern entstehen.

Licht am Ende des Tunnels kündigt sich beim Dauerthema fehlende Straßenbeleuchtung An der Schatzgrube und in der Hardtgasse an. Im Haushalt 2020 stehen die notwendigen mindestens 125.000 Euro zwar nicht. Aber das Investitionspaket des Landes bringe Weimar rund 17 Millionen Euro, sagte Peter Kleine und gab die „Zusage, dass wir es versuchen“. An den Straßen ist der Kommunalservice dabei, die schlimmsten Schäden zu beheben.

Keine Chance hat die Taubacher Idee, den Ortsteil als Tempo-30-Zone auszuweisen. Tiefbauamtsleiter Stephan Müller sagte, dass dann überall rechts vor links gelten müsse und der ÖPNV nicht mehr fahren dürfe. Auch ein Durchfahrverbot für Lkw sei chancenlos. Von den rund 3500 Fahrzeugen pro Tag auf der Ortsdurchfahrt sei nur rund sieben Prozent Schwerverkehr und das meist Quell- und Zielverkehr, etwa zum Anliefern in Oberweimar oder Ehringsdorf.

Ein klares Bekenntnis gab es zum Gebäude Ilmtalstraße 43: Das frühere Bürgermeisteramt werde die Stadt nicht gegen den Willen des Ortsteils verkaufen, betonte Peter Kleine. Kurzfristig sei denkbar, einen Teil wieder für den Jugendclub herzurichten, der im Dezember 2018 wegen eines Heizungsschadens geschlossen wurde und von jungen Taubachern vermisst wird. Langfristig kann sich Kleine einen Abriss und den Bau eines neuen Gerätehauses für die Freiwillige Feuerwehr vorstellen. Die Reparatur von Heizung und Sanitäranlagen im Erdgeschoss und ersten Stock, die nach der Genehmigung des Haushaltes schnell möglich sei, würde rund 7000 Euro kosten.

Im Jubiläumsjahr wird Taubach noch grüner: So sind bereits weitere Bäume für die Streuobstwiese am Ortsausgang aus Richtung Weimar bestellt. Zudem kommen neue Hecken und eine Linde an der Stützmauer Richtung Mellingen hinzu.