Blick in den Ausstellungsbereich des Hauses der Weimarer Republik. Ein Zeitstrahl ist das Zentrum der Ausstellung.

Mehr Mittel zur Erinnerung an die Weimarer Republik

Der erstmals begangene „Tag der Weimarer Republik“ hat für die Erinnerung an die erste deutsche Demokratie eine wichtige Nachricht bereitgehalten: Bei seinem Besuch in Weimar erklärte der Parlamentarische Staatssekretär im Bundesministerium der Justiz und für Verbraucherschutz, Christian Lange, dass der Bund in diesem Jahr 2,5 Millionen Euro zusätzlich für den Verein Weimarer Republik zur Verfügung stellt. Das Geld wurde vom Haushaltsausschuss des Deutschen Bundestages bewilligt.

„Es ist für das Verständnis unserer Demokratie heute wichtiger als jemals zuvor in der Nachkriegszeit, sich an die Weimarer Republik zu erinnern“, bekräftigte Lange den Stellenwert des Projekts. Der Verein ist nun bestrebt, die zusätzlichen Gelder für die Förderung des Projekts „Haus der Weimarer Republik“ in der Stadt Weimar zu nutzen.

Das Haus der Weimarer Republik entsteht seit Herbst 2018. Zunächst wurde der Altbau, in dem sich früher das Bauhaus-Museum befand, saniert und am 31. Juli 2019 eröffnet. Hier befinden sich eine Daueraus-stellung zur Weimarer Republik und ein Besucherzentrum mit Kino, Café und Shop. In den ersten fünf Monaten besuchten mehr als 22.000 Menschen die politische Bildungseinrichtung.

In einem zweiten Schritt soll nun ein Erweiterungsbau entstehen, der unter anderem ein Veranstaltungszentrum und einen Sonderausstellungsbereich enthält. Die Planung für das Projekt ist weitgehend abgeschlossen. Mit den zusätzlichen Mitteln des Bundes wäre der Baustart möglich, der sich zwischenzeitlich durch Kostensteigerungen aufgrund der Komplexität des Vorhabens und wegen der allgemeinen Baupreisentwicklung verzögert hatte.

„Unser Ziel ist es, den Erweiterungsbau im Jahr 2021 in Betrieb zu nehmen“, erklärte der Vorsitzende des Vereins Weimarer Republik, Michael Dreyer. Der Verein betreibt das Haus der Weimarer Republik und wird auch in dieser Arbeit vom Bundesjustizministerium unterstützt. Professor Dreyer dankte den an der Beschlussfassung beteiligten Bundestagsabgeordneten, insbesondere Carsten Schneider (SPD), für die wegweisende Entscheidung.

„Mit dem Haus der Weimarer Republik hat unsere Stadt die große Chance, sich als Schlüsselort der deutschen Demokratiegeschichte zu profilieren. Dass die wegweisende Bedeutung der Nationalversammlung von nationalem Interesse ist, wird durch die intensive Unterstützung des Bundes deutlich. Das ist eine gute Botschaft für Weimar“, betonte Oberbürgermeister Peter Kleine. „Wir werden alles tun, um den Bau zügig zu vollenden.“