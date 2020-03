Die Mitarbeiter der Landgemeinde Am Ettersberg in Berlstedt bekommen demnächst mehr Platz und die Bürger besseren Zugang.

Mehr Platz für die Nordkreis-Verwaltung in Berlstedt

Das Verwaltungsgebäude der Landgemeinde Am Ettersberg wird in diesem Jahr ein Stück barrierefreier: Mit dem Beschluss des Haushaltes für 2020 haben die geplanten Veränderungen eine finanzielle Grundlage bekommen. Im Lauf des Jahres sollen Ordnungsamt und Standesamt des Nordkreises in die untere Etage des Zweigeschossers an der Berlstedter Hauptstraße ziehen. 12.000 Euro stehen dafür im Verwaltungshaushalt bereit.

Die Räume stehen leer, nachdem die bisherigen Mieter nach Kündigung ihrer Verträge umgezogen sind. Ein Fußpflege-Studio zog Ende 2019 nach Sachsenhausen um, ein Versicherungsbüro nahm Ende Februar sein neues Quartier im ehemaligen Berlstedter Bürobedarfs-Laden in Betrieb. Das Ordnungsamt soll die Fußpflege-Räume nutzen, die Umbau-Arbeiten haben bereits begonnen. Die Fußwaschbecken und Fliesen sind bereits entfernt, der Fußboden hat einen neuen Belag, die Wände frische Tapeten. Die Arbeiten an den Elektroleitungen sind fast abgeschlossen. Besondere Sorgfalt gilt den Räumen für das Standesamt im früheren Versicherungsbüro: „Manche Paare lassen sich direkt hier trauen, ohne große Familienfeier“, so Bürgermeister Thomas Heß (CDU). „Der Raum, wo das passiert, sollte so ansprechend wie möglich gestaltet sein.“ In der oberen Etage kann die Verwaltung nun etwas weiträumiger planen und bekommt vor allem die Chance, den Erfordernissen des Datenschutzes besser gerecht zu werden – etwa, indem die Gespräche mit den Bürgern abgetrennt von den Plätzen laufen, an denen andere Mitarbeiter an ihren Rechnern sitzen oder telefonieren. Auch eine zusätzliche Tür im Einwohnermeldeamt trägt zu einer sinnvolleren Struktur bei. Der Umzug soll Mitte des Jahres erfolgen und nach Auskunft des Bürgermeisters ohne Schließzeiten der Ämter organisiert werden.