Mehr Testzeiten in Weimar am Wochenende vor dem Schulstart

Weimar. Fünf Weimarer Zentren bieten vor dem Neustart in den Schulen deutlich erweitere Angebote.

Zum Beginn des Schuljahres haben die Schnelltestzentren in Weimar ihre Öffnungszeiten übers Wochenende deutlich ausgeweitet. Zusätzliche Zeiten bieten – für die nach wie vor kostenlosen Tests – die Zentren in der Marcel-Paul-Straße, der Marktstraße, im Bienenmuseum, an der Bauhaus-Uni sowie in der Classic-Apotheke in Schöndorf an. Für einen Test in der Apotheke ist eine Terminabstimmung unter 03643/4920813 zwingend notwendig, alle anderen Testzentren arbeiten ohne Anmeldung. Mitzubringen sei ein amtliches Ausweisdokument. Über die Öffnungszeiten informiert der Serviceteil unserer Zeitung.