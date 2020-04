Andreas Schiller, Bauhof-Leiter der Landgemeinde Grammetal und Kandidat für die verschobene Wahl des hauptamtlichen Bürgermeisters, beim Frühjahrsputz an seinem Grundstück in Nohra.

Mehr Zeit für die Unterschriften

Sehr gelassen geht Andreas Schiller mit der Verschiebung der Bürgermeister-Wahl in der neu gebildeten Landgemeinde Grammetal um. „Ich hatte mit dem Sammeln meiner Unterstützer-Unterschriften sowieso noch nicht begonnen“, sagt der Nohraer, der voraussichtlich als Einzelkandidat in das Rennen um den Posten des hauptamtlichen Bürgermeisters geht. Schiller war bis zur Bildung der Landgemeinde am Silvestertag ehrenamtlicher Bürgermeister der Gemeinde Nohra und ihrer Ortsteile, im Hauptberuf leitet er den Bauhof der Landgemeinde. Einer seiner möglichen Gegenkandidaten wird der Ortschaftsbürgermeister von Hopfgarten, Roland Bodechtel. Ihn will die CDU ins Rennen schicken. mg