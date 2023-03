Mehrere Ladendiebstähle in Weimar: Der Dieb nutze eine Umkleidekabine

Am Mittwoch hatten sich mehrere Ladendiebstähle in Weimar ereignet. Erbeutet wurde Kleidung und Parfüm im vierstelligen Bereich.

Ein Mann hatte am Mittwoch in einem Warenkaufhaus in Weimar mehrere Kleidungsstücke gestohlen. Laut Polizeibericht ist der Mann mit den Kleidungsstücken in eine Umkleidekabine gegangen und ist anschließend mit einer vollen Einkaufstasche aus der Umkleidekabine herausgekommen.

Mitarbeiter hatten den Täter auf die Tasche angesprochen, woraufhin dieser aus dem Geschäft geflohen ist. Die entwendeten Kleidungsstücke haben einen Wert von etwa 650 Euro.

Ein ähnlicher Vorfall hatte sich auch in einer Parfümerie zugetragen. Unbekannte Diebe hatten hier mehrere Parfums entwendet. Der Schaden ist im vierstelligen Bereich.

