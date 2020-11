Mehrheit für Bad Berkaer Haushalt diesmal im ersten Anlauf

Ein Konzept zum besseren Schutz vor Hochwasser in der Kurstadt (wie hier im Mai 2014) fand kurzfristig Aufnahme in den Haushalt.

Der Haushalt der Kurstadt für das kommende Jahr steht: Der Stadtrat votierte in seiner Sitzung am Montagabend im Zeughaus einstimmig für das von Bürgermeister Michael Jahn (CDU) und der Stadtkämmerei erarbeitete Zahlenwerk zu. Es gab eine lange Debatte und einige erfolgreiche Änderungsanträge, aber kein Scheitern im ersten Anlauf wie vor einem Jahr. „Die Gewitter haben Früchte getragen“, schlussfolgerte der Fraktionsvorsitzende von Freier Wählergemeinschaft und Grünen, Matthias Münz. Er und seine Mitstreiter hatten im vorigen Jahr erst nach Kürzungen im Verwaltungshaushalt zugestimmt, diesmal standen sie ohne einen einzigen Änderungsantrag hinter dem vorgelegten Entwurf. „Jede Fraktion kann Teile ihres Wahlprogramms in diesem Haushalt wiederfinden“, betonte Jahn, als er den Etat vorstellte.