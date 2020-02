Mehrheit für Weimarer Stadthaushalt

Die Kulturstadt hat einen Haushaltsplan für 2020. Der Stadtrat stimmte einem leicht geänderten Antrag von Oberbürgermeister Peter Kleine am Abend gegen die Stimmen von Grünen und Linken mehrheitlich zu. In der Vorwoche war sein Antrag noch gescheitert, weil Grüne, Linke und AfD gegen den Antrag stimmten.

Noch am Abend hatte die Fraktion der Linken beantragt, die Mittel für das BgR zu verdoppeln. Oberbürgermeister Kleine ließ den Antrag gar nicht erst abstimmen, sondern übernahm ihn in der Hoffnung, damit ein Zeichen an die Linke-Fraktion gesetzt zu haben. Am Abstimmungsverhalten der Linken änderte das nichts.