Mehrweg als Ausweg – auch in Weimar

Susanne Seide über Umweltbewusstsein im Weimarer Cine-Star-Kino.

Mehrweg hat im Weimarer Kino Cine-Star Einzug gehalten. Dabei geht der Konzern über die gesetzliche Forderung hinaus, eine Mehrwegverpackung vorzuhalten und auf diese hinzuweisen. Cine-Star hat nach eigenen Angaben konsequent alle Einwegbecher aus dem Sortiment gestrichen. Die zum Filmgenuss so beliebten Softgetränke werden in Mehrwegalternativen angeboten, Heißgetränke in Porzellan oder ab Mitte Juni im Extra-Mehrwegbecher. Nach eigenen Schätzungen würden so über alle Standorte hinweg pro Jahr 65 und 75 Tonnen Becher-Müll eingespart. „Wir sind sehr stolz darauf, dass wir künftig vollständig auf Einwegtrinkbecher verzichten“, sagt der Weimarer Theaterleiter Tino Schmidt und verweist auf ein ausgeklügeltes Kreislaufkonzept: Nach dem Trinkgenuss werden die Behälter gesammelt, vom Hersteller im Zuge der wöchentlichen Warenlieferung abgeholt, professionell gereinigt und wieder ans Kino ausgeliefert.

Dafür brauchen sich Kinobesucher nicht einmal umzustellen: Sie zahlen nicht einmal Pfand und können die Behälter einfach (achtlos) stehen lassen.