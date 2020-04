Weimarer Stadtgärtner bei der Pflanzung von Rotdorn an der Washingtonstraße.

„Mein Stadtbaum“: Weimar wirbt um Baumpaten

Die Projektseite „Mein Stadtbaum“ ist online. Damit wirbt die Stadt Weimar jetzt offiziell um Baumpaten für das geschundene Stadtgrün. Durch das zugehörige Patenschaftsprogramm sei es nun möglich, dass auch Bürgerinnen und Bürger ganz unmittelbar für mehr Stadtgrün sorgen.



„Unser Stadtgrün braucht angesichts der immer schwierigeren Lebensbedingungen für Bäume neue Helferinnen und Helfer“, weiß auch Grünflächenamtsleiter Mark Friedrich. Sein Amt hat deshalb die Möglichkeiten der Unterstützung überarbeitet und systematisiert. Bürger können das Stadtgrün nun mit einer Spende oder mit Pflegeleistungen unterstützen. Letzteres ist durch persönliche Pflege von Baumscheiben oder auch als Gießpate möglich.



Spendengelder werden künftig jeweils bis zum 30. Juni eines Jahres für die Pflanzzeit im Herbst gesammelt. Spenden, die nach dem Stichtag eingehen, werden bei der Herbstpflanzung im folgenden Jahr eingesetzt. Alle Spender erhalten nach Zahlungseingang eine Spendenbestätigung. Spender für Straßenbäume ermöglichen die Pflanzung von Bäumen in öffentlichen Parks, an Straßen, auf Plätzen sowie auf städtischen Friedhöfen. Die 15 derzeit möglichen Pflanzorte werden in der digitalen Stadtkarte eingetragen. Patenschaften können aber auch für bereits neu gepflanzte Bäume übernommen werden.

An Kosten für einen Straßenbaum einschließlich Pflanzung setzt die Stadt rund 1000 Euro an, für einen Parkbaum rund 700 Euro. Hinzu kommen Aufwendungen für zwei bis drei Jahre Anwachspflege. Deshalb wurden drei Spenden-Kategorien gebildet.

Spenden ab 50 Euro

Diese Spender werden mit dem Namen und dem Betrag in einer Spendenliste vermerkt, sofern der Spender dem nicht widerspricht. Die Spendenliste wird jeweils zum Tag des Baumes auf der städtischen Webseite veröffentlicht.

Spenden ab 250 Euro

Zusätzlich zur Aufnahme in die Spenderliste, erhält der Spender eine Urkunde mit Widmungstext, Lage und Beschreibung des Patenbaums. Je nach Spendenhöhe wird der Patenbaum eventuell mehreren Paten zugeordnet. Die Urkunden werden jährlich in einer öffentlichen Veranstaltung zum Tag des Baumes übergeben.

Spenden ab 1000 Euro

Zusätzlich zum Eintrag in die Spendenliste und zur Urkunde kann sich der Spender den Standort des Baumes in Absprache mit dem Grünflächen- und Friedhofsamt aussuchen. Er wird alleiniger Pate eines Stadtbaums.

Pflege und Bepflanzung

Mit der Pflege und Bepflanzung von Baumscheiben können Bürger die Vitalität der Stadtbäume unterstützen und das Stadtbild aufwerten. In längeren Trockenperioden sei das Stadtgrün auch für jede Wassergabe dankbar. Wer sich dabei einbringen möchte, muss keine Genehmigung mehr einholen. Das Amt hat allein um eine kurze Information vor Beginn der Pflegemaßnahmen über die Kontaktadresse des Grünflächen- und Friedhofsamtes gebeten. Für ein paar Regeln wurde ein Merkblatt aufgesetzt.





