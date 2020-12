„Meininger Hof“ in Kranichfeld wird geschlossen

Vorläufiges Aus für eine gastronomische Institution: Das Hotel und Restaurant „Meininger Hof“ in Kranichfeld schließt zum Jahresende seine Pforten. „Mit einem weinenden, aber auch mit einem lachenden Auge“, so schreiben sie in einem Aushang, verabschieden sich die Besitzer Bärbel und Norbert Janka in den Ruhestand – 30 Jahre, nachdem sie das um 1860 erstmals erwähnte Traditionshaus übernommen hatten. Ein letztes Mal hat Bärbel Janka (kleines Foto) einen Weihnachtsbaum geschmückt. Prominentester Gast war 1991 Altbundespräsident Walter Scheel. Was aus der Immobilie wird, ist offen: Die Jankas werden sie verkaufen.